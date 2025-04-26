«Зенит» готов избавиться от иностранца за €10 млн

Петербургский «Зенит» рассматривает вариант с продажей колумбийского нападающего Маттео Кассьерры в летнее трансферное окно 2025 года. Об этом пишет издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, за 28-летним Кассьеррой следят несколько южноамериканских и саудовских клубов. «Зенит» готов отпустить форварда при получении хорошего предложения — около €10 млн.

Кассьерра выступает за петербургский клуб с 2022 года, его текущее рабочее соглашения рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах за клуб, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

26 апреля «Зенит» сыграет матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде против московского «Динамо». Кассьерра попал в стартовый состав петербуржцев. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 53 очка и на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо».

Ранее победу «Краснодара» над «Динамо» назвали чемпионской.