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Спорт

Погоня за лидером РПЛ: «Зенит» сражается с «Динамо» в Москве. LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» играет на выезде с московским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице и желает сократить отставание от «Краснодара», которое на данный момент составляет пять очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
26 апреля 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:57

«Зенит» занимает сейчас второе место в РПЛ с 58 очками, а «Динамо» — пятое с 46-ю.

13:55

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

13:50

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с московским «Динамо». Начало матча — в 14.00 мск.

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