Петербургский «Зенит» играет на выезде с московским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице и желает сократить отставание от «Краснодара», которое на данный момент составляет пять очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
26 апреля 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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«Зенит» занимает сейчас второе место в РПЛ с 58 очками, а «Динамо» — пятое с 46-ю.