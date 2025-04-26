26 апреля 2025, 14:00 Спорт Погоня за лидером РПЛ: «Зенит» сражается с «Динамо» в Москве. LIVE Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» играет на выезде с московским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице и желает сократить отставание от «Краснодара», которое на данный момент составляет пять очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур Матч не начался 26 апреля 14:00 Динамо М Москва, Россия 0 : 0 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия