Победу «Краснодара» над «Динамо» назвали чемпионской

Аршавин о победе «Краснодара» над «Динамо»: это было чемпионское везение

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря чемпионскому везению, передает «Матч ТВ».

«Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин.

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте первый гол «Краснодара» забил Мозес Кобнан. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммад Хоссейннежад, но на 45-й Жоао Батчи снова вывел «быков» вперед. На 65-й минуте Эдуард Сперцян сделал счет 3:1, а затем на 79-й не забил пенальти. На 80-й минуте красную карточку получил игрок «Краснодара» Диего Коста получил красную карточку.

На 86-й минуте Кирилл Зинович сделал разницу минимальной, а на 101-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Гамида Агаларова.

В этом эпизоде Агкацев получил травму. В трансляцию попал кадр, на котором был виден перебинтованный палец игрока.

Ранее Аршавин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА.