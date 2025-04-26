Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Победу «Краснодара» над «Динамо» назвали чемпионской

Аршавин о победе «Краснодара» над «Динамо»: это было чемпионское везение
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря чемпионскому везению, передает «Матч ТВ».

«Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин.

Встреча, которая состоялась в Махачкале, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 6-й минуте первый гол «Краснодара» забил Мозес Кобнан. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммад Хоссейннежад, но на 45-й Жоао Батчи снова вывел «быков» вперед. На 65-й минуте Эдуард Сперцян сделал счет 3:1, а затем на 79-й не забил пенальти. На 80-й минуте красную карточку получил игрок «Краснодара» Диего Коста получил красную карточку.

На 86-й минуте Кирилл Зинович сделал разницу минимальной, а на 101-й минуте голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Гамида Агаларова.

В этом эпизоде Агкацев получил травму. В трансляцию попал кадр, на котором был виден перебинтованный палец игрока.

Ранее Аршавин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами