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«Динамо» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 53 очка и на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 46 баллов.

В следующем туре РПЛ дома примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Динамо» на следующий день на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов», начало игры — 18:30 мск.

Ранее победу «Краснодара» над «Динамо» назвали чемпионской.

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