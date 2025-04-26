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Стало известно, будет ли «Реал» бойкотировать матч с «Барселоной» из-за судей

«Реал» не будет бойкотировать матч с «Барселоной» из-за судейского скандала
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Violeta Santos Moura/Reuters

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление по поводу скандала с назначением арбитров на матч финала Кубка Испании с «Барселоной» и заявил, что клуб не рассматривал возможность бойкотировать поединок.

«Досадные и неуместные заявления, сделанные за сутки до финала судьями, назначенными на этот матч, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей. Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, которые планируют отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии», — указано в заявлении.

25 апреля «Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании, а также назначенный на этот матч Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции.

24 апреля ведущие клубного телевидения «Реала» раскритиковали выбор арбитра на решающий матч. Бенгоэчеа обвинили в том, что при его судействе «Реал» выступает хуже, чем «Барселона», а также что из-за, по мнению, его работы на VAR мадридцы не смогли обыграть «Атлетико» в февральской игре.

Финал Кубка Испании состоится 26 апреля в Севилье. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ранее клубное телевидение «Реала» опубликовало заявление после обвинений арбитров.

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