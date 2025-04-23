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Европейский футбольный клуб установил мировой рекорд

«Црвена Звезда» установила мировой рекорд по серии домашних матчей без поражений
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ФК «Црвена Звезда»

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» установил мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах чемпионата.

Коллектив уже восемь лет не проигрывает дома — последний раз поражение случилось в апреле 2017 года. После победы над «Партизаном» в активе «Црвены Звезды» 148 домашних игр без поражений.

Клуб является 11-кратным чемпионом Сербии и 7-кратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка обладателей кубков в 1991 году. В составе коллектива выступают бывшие игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Милан Родич, Урош Спаич и Гуэлор Канга, а также россиянин Егор Пруцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России.

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