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Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года на сумму 544 тысячи рублей
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года. Об этом сообщает «Постньюс».

Источник отмечает, что в этом году Хлусевич получил уже 34 штрафа. Общая сумма за все время составила ₽544 тысячи.

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет.

Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.

Ранее экс-капитан «Спартака» более двух тысяч раз нарушил ПДД за три года на сумму более ₽2 млн.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее сообщалось, что в матче «Спартак» — ЦСКА ждут удаления.

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