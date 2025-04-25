Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года на сумму 544 тысячи рублей

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года. Об этом сообщает «Постньюс».

Источник отмечает, что в этом году Хлусевич получил уже 34 штрафа. Общая сумма за все время составила ₽544 тысячи.

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет.

Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.

Ранее экс-капитан «Спартака» более двух тысяч раз нарушил ПДД за три года на сумму более ₽2 млн.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее сообщалось, что в матче «Спартак» — ЦСКА ждут удаления.