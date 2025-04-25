В матче «Спартак» — ЦСКА ждут удаления

Бывший футболист Валерий Масалитин ждет высокого накала в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Команды, пусть и теоретически, еще имеют шансы на чемпионство, поэтому накал игры будет очень высоким. Не исключаю удаления. На кону поставлено многое, особенно у «Спартака», — сказал Масалитин.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал о настроении перед играми с ЦСКА.