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Экс-капитан «Спартака» более двух тысяч раз нарушил ПДД за три года

Игрок «Химок» Джикия более двух тысяч раз нарушил ПДД с 2021 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который сейчас выступает в подмосковных «Химках», с 2021 года более двух тысяч раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает «Постньюс».

По информации источника, всего футболист был оштрафован 2148 раз на общую сумму 2 млн 32 тыс. рублей. Таким образом, за последние 3,5 года Джикия на своем автомобиле нарушал правила дорожного движения в среднем 1,6 раза в день.

При этом 44 полученных штрафа, общая сумма которых составляет 35 тыс. рублей, Джикия до сих пор не оплатил. Самым частым правонарушением футболиста стало превышение скорости — 1915 раз. Также его 138 раз штрафовали за непристегнутый ремень безопасности и несоблюдение разметки или требования знаков (45 раз).

30-летний футболист выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. После завершения сезона он стал свободным агентом и подписал контракт с «Химками».

Ранее руководству «Спартака» посоветовали сходить в церковь.

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