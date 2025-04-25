Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке

Горнолыжница из Франции Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д'Изер в 18 лет

Французская горнолыжница Марго Симон погибла в возрасте 18 лет во время подготовки к соревнованиям Red Bull Alpine Park в Валь-д'Изере. Об этом сообщили представители курорта, пишет RMC Sport.

Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы отменили соревнования, но детали инцидента не раскрываются. Отмечается, что условия на трассе в момент тренировки были благоприятными.

Симон была действующей чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.

30 января во Французских Альпах четырех норвежских лыжников и одного швейцарского накрыло лавинами, их не удалось спасти. Лыжники из Норвегии попали под лавину в юго-восточном регионе Савойя. По словам мэра Валь-Сени Жака Арну, у них были лавинные датчики.

13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт. На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

Ранее МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи.