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Пять лыжников попали под лавины во Французских Альпах

Guardian: пятерых лыжников накрыли лавины во Французских Альпах
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Global Look Press

Во Французских Альпах четырех норвежских лыжников и одного швейцарского накрыло лавинами, их не удалось спасти. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Лыжники из Норвегии попали под лавину в юго-восточном регионе Савойя. По словам мэра Валь-Сени Жака Арну, у них были лавинные датчики.

«Это была лавина огромного размера, которая сошла за пределами горнолыжной зоны», — отметил он.

В регионе Верхняя Савойя под лавину попала 30-летняя женщина из Швейцарии, которая каталась на лыжах вне трассы на северном склоне Эгюийет-де-Позетт в массиве Монблан. Она была со своим отцом, который не пострадал, и братом, которого отвезли в больницу на обследование.

13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт. На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

Ранее на испанском горнолыжном курорте подъемник упал с высоты 15 метров.

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