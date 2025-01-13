В Италии горнолыжники попали под лавину

В итальянских Альпах пятеро горнолыжников попали под лавину

Пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. Об этом сообщает телеканал https://www.rainews.it/.

Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт. Три горнолыжника не выжили, два получили ранения.

На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Раненых на вертолете доставили в больницу.

21 декабря сообщалось, что на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум сошла лавина.

28 октября на автодороге «Север — Юг» в Киргизии водители семи автомобилей самовольно прорвались в недостроенный тоннель и застряли там из-за строительной техники и снежной лавины.

В июне из-за схода лавины закрыли Военно-Грузинскую дорогу.

Ранее ученые выяснили, что люди за последние десятилетия стали чаще выживать в лавинах.