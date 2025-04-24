Гашеку предоставят государственную защиту

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан пообещал предоставить экс-хоккеисту Доминику Гашеку государственную защиту в случае необходимости. Об этом сообщает The Athletic.

22 апреля Гашек направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев угрожал его убить.

7 апреля Медведев поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева.