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Определились все пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Определились обе пары полуфинала Кубка Гагарина
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Определились все пары полуфинала Кубка Гагарина.

В полуфинале ярославский «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». В другой паре встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Накануне «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла на «Уфа-Арене», завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Шелдона Ремпала на 18-й минуте, а удвоил преимущество благодаря голу Владислава Ефремова на 35-й минуте. Иван Морозов на 40-й минуте обыграл одну шайбу, а Даниил Орлов на 51-й минуте сравнял счет. Победную шайбу для «Салавата» забросил, как и в прошлой игре, Алексей Василевский на 56-й минуте встречи.

«Локомотив» же победил омский «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», закончилась победой хозяев со счетом 3:2 после двух овертаймов. Ярославцы забили по разу в первых двух отрезках: на 12-й минуте отличился Александр Радулов, а на 31-й — 18-летний Егор Сурин. «Авангарду» удалось перевести игру в дополнительное время: на 49-й минуте забил Евгений Кулик, а на 58-й — Константин Окулов.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что КХЛ поднимет потолок зарплат.

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