«Салават Юлаев» вышел в полуфинал КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и вышел в полуфинал КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Шелдона Ремпала на 18-й минуте, а удвоил преимущество благодаря голу Владислава Ефремова на 35-й минуте. Иван Морозов на 40-й минуте обыграл одну шайбу, а Даниил Орлов на 51-й минуте сравнял счет. Победную шайбу для «Салавата» забросил, как и в прошлой игре, Алексей Василевский на 56-й минуте встречи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отыгравшись со счета 1-3 по матчам, «Салават Юлаев» выиграл серию — 4-3. В полуфинале они сыграют против победителя пары «Локомотив» — «Авангард». В другой паре сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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