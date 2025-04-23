«Локомотив» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», завершилась победой хозяев со счетом 3:2 после двух овертаймов. Ярославцы забили по разу в первых двух отрезках: на 12-й минуте отличился Александр Радулов, а на 31-й — 18-летний Егор Сурин. «Авангарду» удалось перевести игру в дополнительное время: на 49-й минуте забил Евгений Кулик, а на 58-й — Константин Окулов.

Победу ярославцам принес точный бросок канадца Байрона Фрэза на 7-й минуте второго овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева», которому удалось отыграться с 1-3 в серии со «Спартаком». В другой паре сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона.