Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина

«Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Авангард» в 1/4 Кубка Гагарина
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», завершилась победой хозяев со счетом 3:2 после двух овертаймов. Ярославцы забили по разу в первых двух отрезках: на 12-й минуте отличился Александр Радулов, а на 31-й — 18-летний Егор Сурин. «Авангарду» удалось перевести игру в дополнительное время: на 49-й минуте забил Евгений Кулик, а на 58-й — Константин Окулов.

Победу ярославцам принес точный бросок канадца Байрона Фрэза на 7-й минуте второго овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева», которому удалось отыграться с 1-3 в серии со «Спартаком». В другой паре сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами