КХЛ поднимет потолок зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявил, что лига поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей в 2026 году.

«Принято решение об увеличении пола и потолка зарплат. В сезоне-2025/26 меняется только пол — он составит 475 млн рублей, с сезона-2026/27 потолок будет повышен на 50 млн и составит 950 млн рублей, пол — 525 млн», — заявил Морозов.

Также он сообщил об изменении систем премиальных выплат. Глава КХЛ сообщил, что за выход во вторую стадию плей-офф клуб может выплатить игрокам суммарно до 50 млн рублей, за выход в полуфинал — дополнительно 75 млн рублей, за выход в финал — дополнительно до 150 млн рублей. Клубы не ограничены в размере премий за победу в Кубке Гагарина.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее СКА вылетел из Кубка Гагарина.