В «Спартаке» подвели итоги сезона

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов на пресс-конференции после поражения от «Салавата Юлаева» в решающем матче серии заявил, что команда находится в стадии строительства и пока не готова к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина.

«Строить иллюзии, что команда за два года должна построиться и выиграть Кубок Гагарина, неправильно. Мы пока сырые для таких задач», — сказал наставник.

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой хозяев со счетом 3:2. «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Шелдона Ремпала на 18-й минуте, а удвоил преимущество благодаря голу Владислава Ефремова на 35-й минуте. Иван Морозов на 40-й минуте обыграл одну шайбу, а Даниил Орлов на 51-й минуте сравнял счет. Победную шайбу для «Салавата» забросил, как и в прошлой игре, Алексей Василевский на 56-й минуте встречи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отыгравшись со счета 1-3 по матчам, «Салават Юлаев» выиграл серию — 4-3. В полуфинале они сыграют против победителя пары «Локомотив» — «Авангард». В другой паре сыграют челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

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