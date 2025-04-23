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Спорт

Битва фаворитов: «Локомотив» и «Авангард» решают серию в седьмом матче. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Седьмой матч. «Локомотив» — «Авангард». ОНЛАЙН

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Алексей Мальгавко/РИА Новости
В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф.
23 апреля 19:30
Локомотив
0 : 0
Авангард
Стадион «», ,
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14'

Едва не попадает шайба в ворота «Авангарда» после двух добиваний с пятака!

13'

12-0 уже по броскам в створ. Ничего не получается у «Авангарда».

12'

ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Подправил ветеран бросок Максима Шалунова, и тут Серебряков уже был бессилен!

12'

11-0 уже по броскам в створ!

12'

Кирьянов бросил со входа в зону от левого борта — Серебряков отразил щитками, атака продолжилась, и было опасно, но больше до створа шайба не дошла.

11'

Еще один сейв Серебрякова — теперь на Березкине.

10'

Серебряков потащил опаснейший бросок Черепанова.

9'

6-0 по броскам уже. Ни одна атака «Авангарда» так и не дошла до Исаева.

7'

Еще два блестящих сейва Серебрякова!

6'

Первая пауза в игре, после того как Серебряков поймал бросок Байрона Фрейза.

5'

«Авангард» давит в позиционной атаке, но до бросков дело пока не доходит.

3'

Еще один бросок отразил Серебряков. Очень высокие скорости.

3'

Первый бросок Красковского — Серебряков на месте. А дальше сразу же первая стычка.

2'

Очень активен «Авангард» на старте встречи, но до бросков в створ пока дело не доходит.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Даниил Исаев защищает ворота «Локомотива», Никита Серебряков в воротах «Авангарда».

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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