В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф.
23 апреля 19:30
Локомотив
0 : 0
Авангард
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2-й период
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14'
Едва не попадает шайба в ворота «Авангарда» после двух добиваний с пятака!
13'
12-0 уже по броскам в створ. Ничего не получается у «Авангарда».
12'
ГООООООООООООООООООООЛ! Александр Радулов — 1:0! Подправил ветеран бросок Максима Шалунова, и тут Серебряков уже был бессилен!
12'
11-0 уже по броскам в створ!
12'
Кирьянов бросил со входа в зону от левого борта — Серебряков отразил щитками, атака продолжилась, и было опасно, но больше до створа шайба не дошла.
11'
Еще один сейв Серебрякова — теперь на Березкине.
10'
Серебряков потащил опаснейший бросок Черепанова.
9'
6-0 по броскам уже. Ни одна атака «Авангарда» так и не дошла до Исаева.
7'
Еще два блестящих сейва Серебрякова!
6'
Первая пауза в игре, после того как Серебряков поймал бросок Байрона Фрейза.
5'
«Авангард» давит в позиционной атаке, но до бросков дело пока не доходит.
3'
Еще один бросок отразил Серебряков. Очень высокие скорости.
3'
Первый бросок Красковского — Серебряков на месте. А дальше сразу же первая стычка.
2'
Очень активен «Авангард» на старте встречи, но до бросков в створ пока дело не доходит.
1'
Поеееехали! Матч начался.
19:30
Даниил Исаев защищает ворота «Локомотива», Никита Серебряков в воротах «Авангарда».
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.