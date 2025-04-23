Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский клуб обвинили в том, что он вредит имиджу российского футбола

Тренер Юран: ситуация в «Химках» вредит имиджу российского футбола
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о ситуации с долгами в команде, заявив, что это вредит имиджу российского футбола, передает «Чемпионат».

«Таких ситуаций, как сейчас в «Химках», не должно быть. На этапе лицензирования нужно всё изучать более внимательно, а потом принимать решение. Конечно, это бьет по имиджу российского футбола», — сказал Юран.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это было связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч.

20 апреля «Химки» проиграли «Зениту» со счетом 0:1. Теперь в активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция. «Химки» в следующем туре РПЛ на своем поле примут тольяттинский «Акрон» 27 апреля, начало матча — 16:30 мск.

Ранее в «Химках» ответили на обвинения инвестора в «раскачивании лодки» из-за долгов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами