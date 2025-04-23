Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова не верит на слово матери 12-летней фигуристки, обвинившей тренера в домогательствах

Тренер Тарасова: не верю в слова о домогательствах к 12-летней фигуристке
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее 12-летней дочери, передает РИА Новости.

«Я таких не знаю. На слово не верю», — сказала Тарасова.

Татьяна Антонова, мама Дарьи Антоновой, заявила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Татьяна утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены», — отметила Татьяна.

Ранее в Госдуме назвали неприемлемым разрешать работать тренерам, домогавшимся подопечных.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами