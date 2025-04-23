Тарасова не верит на слово матери 12-летней фигуристки, обвинившей тренера в домогательствах

Тренер Тарасова: не верю в слова о домогательствах к 12-летней фигуристке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к ее 12-летней дочери, передает РИА Новости.

«Я таких не знаю. На слово не верю», — сказала Тарасова.

Татьяна Антонова, мама Дарьи Антоновой, заявила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Татьяна утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены», — отметила Татьяна.

Ранее в Госдуме назвали неприемлемым разрешать работать тренерам, домогавшимся подопечных.