Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мама 12-летней фигуристки заявила о домогательствах тренера к дочери

Мама фигуристки Антоновой рассказала о домогательствах тренера к дочери
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна рассказала, что ее дочь домогался во время тренировок тренер Константин Медовиков, передает РИА Новости.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — сказала мама фигуристки.

Также Татьяна Антонова заявила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Татьяна утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены», — отметила Татьяна.

16 апреля тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила тренера Сергея Розанов в домогательствах по отношению к ее дочери Веронике Жилиной.

Ранее экс-хореограф группы Этери Тутберидзе заявил, что не верит, что тренер мог приставать к несовершеннолетней фигуристке.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами