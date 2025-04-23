Мама 12-летней фигуристки заявила о домогательствах тренера к дочери

Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна рассказала, что ее дочь домогался во время тренировок тренер Константин Медовиков, передает РИА Новости.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — сказала мама фигуристки.

Также Татьяна Антонова заявила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Татьяна утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены», — отметила Татьяна.

16 апреля тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила тренера Сергея Розанов в домогательствах по отношению к ее дочери Веронике Жилиной.

Ранее экс-хореограф группы Этери Тутберидзе заявил, что не верит, что тренер мог приставать к несовершеннолетней фигуристке.