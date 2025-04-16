В Госдуме назвали неприемлемым разрешать работать тренерам, домогавшимся подопечных

Тренерам, которые позволяют себе домогаться юных спортсменок, занимающихся под им руководством, неприемлемо разрешать работать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Понятно, что если тренер на что-то намекает, трогает за какие-то места, возникают вопросы. Надо предупреждать ребенка, чтобы он не боялся о таком говорить. Родителям со своими девчонками надо беседовать, если у них есть тренеры-мужчины: «не стесняйся, говори обо всем, не бойся, мы не будем ругать». И если такие инциденты происходят, кто-то еще жалуются, есть доказательства, то такому человеку неприемлемо работать. Это такие травмы у девчонок на всю жизнь.

Всегда вызывает вопросы, когда о случившемся говорят позже. Это в советское время такое для девочки было страшным позором. А сейчас все все понимают, и правоохранительные органы к этому относятся иначе. Но все равно такое происходят. Доказано это, или не доказано, — но есть сам факт того, что мы это обсуждаем. Есть, кстати, и службы доверия – надо и об этом говорить детям, которые могут стесняться о чем-то рассказывать родителям», — сказала Журова.

Фигуристка Вероника Жилина рассказала, что ее бывший тренер и хореограф Сергей Розанов приходил к ней в номер и уговаривал сделать массаж, также он заходил к ней с пивом. Мать 16-летней спортсменки сообщила, что инциденты имели место, когда Жилиной было 11 лет.

Ранее Журова призвала юных спортсменок не бояться сообщать о домогательствах тренеров.