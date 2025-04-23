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Экс-футболист «Зенита» раскритиковал форварда команды: такие даже в бане не нужны

Экс-футболист «Зенита» Быстров о Соболеве: такие даже в бане не нужны
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в шоу «О, футбол» раскритиковал футболиста клуба Александра Соболева за его игру в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Химок».

«Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдает во фланг, а Соболев стоит и не бежит? Такие даже в бане не нужны, которым сложно два шага лишних сделать», — сказал Быстров.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 20 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный гол в этом поединке оформил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция.

Ранее «Зениту» посоветовали порадоваться победе над «Химками».

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