«Зениту» посоветовали порадоваться победе над «Химками»

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки», в интервью «Газете.Ru» рассказал, что команда под руководством Сергея Семака должна быть рада положительному результату.

«У «Химок» хорошая команда, хороший тренер, по-футбольному это неплохая команда. Есть организационные вопросы, проблемы с финансами. Но ребята вышли и сыграли в футбол, причем достойно. Для «Зенита» главное, что они победу не упустили, хотя могли, как ЦСКА, очки потерять», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 20 апреля, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». В активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция.

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