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Кабаева призвала допустить Россию на соревнования с флагом и гимном

Гимнастка Кабаева: спорт вне политики должен быть, как и искусство

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поддержала решение гимнастов не выступать на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Видео со словами Кабаевой опубликовано Академией художественной гимнастики «Небесная грация».

«Мы дальше не едем. Нейтральный статус не дали. Почему? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Когда мы посмотрели условия, указанные в МОК, там про это не написано. Она же не говорит про нацизм, она говорит про патриотизм», — сказала Кабаева.

Также Кабаева призвала FIG допустить Россию до соревнований с флагом и гимном.

«Спорт вне политики должен быть, как и искусство», — добавила Кабаева.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях.

Ранее российские гимнасты отказались от нейтрального статуса.

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