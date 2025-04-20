«Психологически было тяжело»: в «Химиках» высказались о долгах перед игроками

Мирзов ответил, получили ли игроки «Химок» выплаты за долги по зарплатам

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о долгах по зарплате перед футболистами подмосковной команды, отметив, что пока игроки не получили выплаты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сегодня выходной, банки не работают, и деньги прислать невозможно. Психологически это было тяжело. Вы видели, что две последние игры мы вели в счете, но в конечном итоге проигрывали. В такой ситуации нужно понимать всех — у каждого свои проблемы», — заявил он.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это было связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч.

20 апреля «Химки» проиграли «Зениту» со счетом 0:1. Теперь в активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция. «Химки» в следующем туре РПЛ на своем поле примут тольяттинский «Акрон» 27 апреля, начало матча — 16:30 мск.

Ранее в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ.