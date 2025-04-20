Украинская гимнастка ушла с пьедестала, чтоб не фотографироваться с россиянкой

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук покинула пьедестал во время награждения на этапе Кубка мира — 2025, чтобы не делать традиционных общих фотографий с другими спортсменками.

Представительница Украины завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. На пьедестале также оказались россиянка Вера Туголукова, которая выступает под флагом Кипра, и белорусская гимнастка Анастасия Салос, которая получила право выступать на международных турнирах под нейтральным статусом.

Онофрийчук прослушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерками.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее Алина Кабаева призвала допустить Россию на соревнования с флагом и гимном.