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«У всех своя жизнь»: экс-тренер сборной России о слухах про ухудшение состояния из-за рака

Экс-тренер сборной России Игнатьев высказался об ухудшении своего состояния
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об ухудшении своего состояния на фоне онкологии. Его слова приводит ТАСС.

«У всех своя жизнь, свои заботы. Я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что она закончится на уровне разговоров», — заявил он.

19 апреля в СМИ появилась информация, что 84-летнему Игнатьеву потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения здоровья на фоне осложнений из-за онкологии.

Еще раньше, 8 декабря, Telegram-канал SHOT написал, что 84-летнему экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке. При этом сам специалист тогда заявил, что его не оповещали об этом.

Игнатьев — воспитанник московского «Спартака». В своей игровой карьере он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, уфимский «Строитель». Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Ранее инвестор «Химок» обвинил футболистов в пиаре на бойкоте.

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