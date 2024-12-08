«Меня никто не оповещал»: экс-тренер сборной России Игнатьев о раке

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что у него обнаружили рак, и признался, что действительно перенес операцию на желудке. Его слова приводит ТАСС.

«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться. В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать «караул», но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация», — заявил он.

8 декабря Telegram-канал SHOT написал, что 84-летнему экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке.

Игнатьев — воспитанник московского «Спартака». В своей игровой карьере он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, уфимский «Строитель». Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

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