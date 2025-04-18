РПЛ сделала заявление из-за ситуации в «Химках»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выступил с заявлением по поводу происходящего в подмосковных «Химках». Его слова приводит Sport24.

«Ситуация очень печальная, неприятная для всех нас. Может быть нарушен спортивный принцип, потому что основной состав «Химок» не тренируется. Пришлось вмешаться, были на связи с руководством клуба. Ввели внешнее управление, решением комиссии по рецензированию будет закреплено», — заявил он.

Также Алаев добавил, что была согласована выплата части денег футболистам.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка. Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

18 апреля стало известно, что «Химки» все же планируют сыграть с «Зенитом», такое решение было принято после встречи с Алаевым.

В матче 24-го тура национального первенства подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. Поединок с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее в РПЛ прокомментировали ситуацию с «Химками».