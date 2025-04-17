17-летняя Андреева выбыла с турнира в Германии

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

В матче второго круга она уступила соотечественнице Екатерине Александровой. Встреча, которая продолжалась 1 час 6 минут, завершилась с результатом 3:6, 2:6.

На счету Андреевой четыре эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-поинта из трех. Александрова выполнила восемь подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 11.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победителем пары Магдалена Фреш (Польша) — Джессика Пегула (США).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее украинка отказалась играть с 17-летней россиянкой Андреевой.