Украинка отказалась играть с 17-летней россиянкой Андреевой

Украинка Костюк снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«К сожалению, я получила травму во время моего последнего матча на Кубке Билли Джин Кинг и не смогу сыграть в Штутгарте в этом году. Я прошу прощения у фанатов и благодарю за поддержку», — написала Костюк.

В прошлом году украинка добралась до финала турнира. Соответственно, из-за снятия она потеряет более 30 очков в рейтинге и опустится как минимум на десять позиций.

В первом круге она должна была встретиться с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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