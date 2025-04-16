«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов

«Бавария» сыграла вничью с «Интером» и вылетела из Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с миланским «Интером» и в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл футболист «Баварии» Гарри Кейн. Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар вывели «Интер» вперед, но рик Дайер сравнял счет в матче, установив окончательный результат.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В первом матче «Интер» обыграл «Баварию». Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 38-й минуте итальянцев вперед вывел Лаутаро Мартинес, однако равновесие удалось восстановить Томасу Мюллеру на 85-й минуте. В концовке Давид Фраттези на 88-й минуте смог вырвать победу для «Интера».

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