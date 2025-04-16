Мадридский «Реал» после поражения от лондонского «Арсенала» 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов пытается спасти положение в ответной игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 апреля 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встречается с «Арсеналом», «Газета.Ru» ведет трансляцию.