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В Корее дисквалифицировали двух фигуристок из-за домогательств в отношении юниора

В Южной Корее двух фигуристок отстранили из-за сексуальных домогательств юниора

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РИА Новости

Две фигуристки национальной сборной Южной Кореи по фигурному катанию отстранены от тренировок и соревнований из-за сексуальных домогательств к юниору. Об этом сообщает Naver.

По информации источника, инцидент произошел во время майских сборов в Италии. Одна из спортсменок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, домогалась младшего по возрасту спортсмена, заставив перед этим прийти его в женское общежитие. Другая спортсменка сделала несколько фото, после чего отправила их юниору.

Домогавшуюся фигуристку Союз конькобежцев Кореи дисквалифицировал на три года, делавшую снимки — на год, спортсмена — на три месяца из-за посещения женского общежития.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская фигуристка похвасталась фигурой в белом мини-платье.

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