Мостовой: Станкович не Абаскаль, который видел футбол с Эйфелевой башни

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выгодно отличается от своего предшественника Гильермо Абаскаля. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нападающий красно-белых и сборной России Александр Мостовой, оценив шансы команды на чемпионство и выделив бразильского вингера Маркиньоса за гол «Уралу» в кубковом матче.

«Я много раз говорил: Станкович ведь не просто так Маркиньоса пригласил. Сейчас мы видим, что игрок основного состава. Еще после первого тура, когда «Спартак» проиграл «Оренбургу», я говорил, что все перевернется и встанет на свои места. Станкович все же не Абаскаль, который футбол видел откуда-то с Эйфелевой башни. Жалко, что сейчас «Спартак» теряет очки. Другое дело, что, в принципе, ничего не поменялось: три команды по-прежнему претендуют на чемпионство, сейчас и четвертая вклинилась», — заметил Мостовой.

Накануне «Спартак» разгромил «Урал» со счетом 3:0 в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. В следующей стадии москвичи сыграют с проигравшей командой в противостоянии «Динамо» — ЦСКА.

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые сенсационно проиграли дома махачкалинскому «Динамо». После этой неудачи они идут третьими, набрав 47 очков и отпустив на три балла «Зенит», который разгромил лидера первенства «Краснодар» 4:1. Кроме того, 47 очков набрал и ЦСКА, идущий на четвертом месте по дополнительным показателям.

Ранее Мостовой задался вопросом, в своем ли уме те, кто не верил в победу «Спартака» над «Уралом».