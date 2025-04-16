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Мостовой: чтобы «Спартак» не обыграл «Урал» — вы в своем уме?

Экс-игрок Мостовой считает, что у «Урала» не было шансов победить «Спартак»
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ФК «Спартак-Москва»

У екатеринбургского «Урала» не было шансов обыграть московский «Спартак» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

«У нас же многие разбираются в футболе. И меня удивило, что после поражения от Махачкалы кто-то высказывал мысли, что «Спартак» может и «Урал» не обыграть. Ребята, вы в своем уме? С Махачкалой такое еще можно было как-то представить — хотя для меня это стало сенсацией. Но вы же видели второй тайм. Забей «Спартак» пенальти, он бы не проиграл — а, может быть, еще бы и выиграл. Такое бывает в футболе.

Но я просто не видел, какие шансы у «Урала». Ладно бы, играли в Екатеринбурге. Но это же Кубок. По логике, по нормальной схеме, по которой в Европе играют, «Спартак» бы уже должен был давно вылететь. А так — я знал, что «Спартак» выиграет у «Урала». Предполагал или 2:0, или 3:1 — в итоге вышло 3:0. Честно говоря, я и смотрел одним глазом, так как знал, что команда выиграет», — заявил Мостовой.

«Спартак» накануне разгромил «Урал» благодаря голам Кристофера Мартинса, Маркиньоса и Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти. Соперником красно-белых в следующем раунде Кубка станет команда, которая проиграет в паре полуфинала Пути РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Эта игра состоится в среду, 16 апреля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Урале» объяснили разгромное поражение от «Спартака».

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