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Андреева прошла во второй круг турнира в Штутгарте на отказе сестры

Теннисистка Андреева выиграла матч у сестры из-за ее травмы
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Илья Наймушин/РИА Новость

Матч первого круга турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте между россиянками Миррой и Эрикой Андреевыми завершился досрочно. Эрика снялась с матча из-за травмы.

Первый сет Мирра выиграла со счетом 6:2. При этом еще в начале первого сета Эрика взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правым коленом. С перебинтованной ногой она доиграла партию до конца, но во втором сете, проиграв один гейм, отказалась от продолжения борьбы.

Соперница Мирры во втором круге уже известна. 17-летняя теннисистка сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, которая, в свою очередь, оставила за бортом еще одну представительницу России, Людмилу Самсонову. Александрова выиграла в двух партиях со счетом 6:3, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее украинка отказалась играть с 17-летней россиянкой Андреевой.

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