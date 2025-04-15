«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», но вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» проиграл английской «Астон Вилле» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась с результатом 3:2 в пользу хозяев. Счет в поединке открыл «ПСЖ», на 11-й минуте отличился Ашраф Хакими. На 28-й минуте парижане увеличили счет в матче благодаря голу Нуну Мендеша. Следом «Астон Вилла» забила трижды, отличились Юри Тилеманс (34-я минута), Джон Макгинн (55) и Эзри Конса (58).

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в стартовый состав не попал и провел весь матч на скамейке запасных. Грузинский футболист парижан Хвича Кварацхелия вышел на поле с первых минут, однако результативными действиями не отметился.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ», что позволило парижской команде по сумме двух матчей (5:4) выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стало известно наказание Килиана Мбаппе за грубый фол.