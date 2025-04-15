«Нужно искать причину в себе»: чемпионка России об уходе Муравьевой от Плющенко

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» оценила разрыв сотрудничества между фигуристкой Софьей Муравьевой и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и призналась, что была удивлена этой новостью.

«Я не думала об этом, мне казалось, что у них была хорошо поставлена совместная работа. Да, у нее сейчас сложное время, пубертат, к сожалению, практически всех девочек это не обходит. Это очень сложное время, когда трудно себя держать в каких-то рамках. Естественно, это сложный период как для спортсмена, так и для тренера. Оба хотят большего, но и спортсмен, и тренер не получают должного результата. Здесь, мне кажется, просто надо научиться ждать, что одной стороне, что другой.

Казалось, что у них очень хорошие отношения, понимающие, доверительные. Я думала, что им непросто, но они справятся. Поэтому для меня это удивительно. Я не знаю, кто принял это решение: Евгений или сама спортсменка. Но жаль в любом случае, это был хороший тандем, мне казалось, что они готовы работать дальше. Время покажет. Часто какие-то свои неудачи спортсмены начинают связывать с тренерским штабом. Я тоже уходила и думала, что отчасти где-то думала, что проблема больше в тренерском штабе, но могу сказать, что это не так, и нужно в первую очередь искать причину в себе», — отметила Гербольдт.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее стало известно, у кого будет тренироваться ушедшая от Плющенко Муравьева.