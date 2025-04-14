Стало известно, почему фигуристку Муравьеву отчислили из Академии Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась с 2020 года, из-за того, что она систематически нарушала тренировочный процесс, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», — сказал источник.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. Еще два раза Муравьева не попадала в топ-3 на чемпионатах России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее был назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.