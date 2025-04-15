Стало известно, у кого будет тренироваться ушедшая от Плющенко Муравьева

Российская фигуристка Софья Муравьева перешла в тренерский штаб Алексея Мишина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Муравьева высказалась об уходе от Плющенко.