Российская фигуристка: Академия Плющенко имела право предъявлять претензии к Муравьевой

Российская фигуристка Бетина Попова заявила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что Академия Плющенко имела право публично предъявлять претензии к Софье Муравьевой, которая 14 апреля покинула Академию.

«Академия Плющенко является частной, а не государственной. Наверное, они имеют право предъявлять свои претензии. Если бы школа была государственной, то это было бы не совсем этично», — сказала Попова.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. Еще два раза Муравьева не попадала в топ-3 на чемпионатах России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, у кого будет тренироваться ушедшая от Плющенко Муравьева.