Муравьева об уходе из Академии Плющенко: все мы под Богом ходим

Фигуристка Муравьева об уходе из Академии Плющенко: я не делала ничего плохого

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала в своем Telegram-канале уход из Академии Плющенко, заявив, что не делала ничего плохого.

«Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья. Все мы под Богом ходим. Я двигаюсь только вперед — к своим мечтам, и для этого работаю», — написала Муравьева.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. Еще два раза Муравьева не попадала в топ-3 на чемпионатах России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Муравьева ушла из Академии Плющенко из-за поведения.