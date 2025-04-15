В НХЛ ответили о возможном матче с КХЛ

НХЛ о матче с КХЛ: нужно знать больше подробностей

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что пока не знает, сможет ли он поддержать идею матча против КХЛ. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет», — заявил Дэйли.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили идею матча сборных КХЛ и НХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Овечкин ответил, звонил ли ему Путин после рекорда.