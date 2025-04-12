Овечкин ответил, звонил ли ему Путин после рекорда

Овечкин сообщил, что Путин не звонил ему после рекорда

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин ему не звонил после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Sport24.

«Президент не звонил. Но он сказал на телевидении, что следит. Поэтому очень приятно», — поделился Овечкин.

Спортсмен добавил, что при встрече с российским лидером пожмет ему руку и поблагодарит за поздравление.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Позже министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что испытывает гордость за Овечкина. По его словам, рекордная шайба 39-летнего россиянина стала большим поводом для гордости у всех сограждан.

Ранее Овечкину подарили золотую клюшку.