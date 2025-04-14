«Нагрузки колоссальные»: чемпионка мира — о травме Лалы Крамаренко

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло заявила в интервью «Газете.Ru», что Лала Крамаренко уже завоевала «сердца миллионов поклонников», даже если она не продолжит спортивную карьеру.

«Лалу знаю с детства. Помню ее феноменальные повороты, когда она была совсем ребенком. И потом я видела, как Лала расцветала, превращалась в женственную, артистичную гимнастку под руководством Ирины Александровны Винер.

Нагрузки, конечно, колоссальные. Это для зрителя все плавно, красиво, легко, а сколько за этим труда, слез, боли... Не знаю, какое окончательное решение примет Лала, но она как спортсмен уже завладела сердцами миллионов поклонников. И это самое главное», — сказала Стубайло.

После завершения карьеры Дины и Арины Авериных Крамаренко стала единоличным лидером сборной России, однако получила травму колена и перенесла операцию. В данный момент гимнастка проходит процесс реабилитации и не исключает возможности завершения карьеры.

Ранее чемпионка мира назвала закономерным уход Авериных из гимнастики: «Ресурс не вечен».