Чемпионка мира назвала закономерным завершение карьеры Авериных

Гимнастка Стубайло: Аверины прошли очень длинный и успешный путь в спорте

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», почему поддержала решение Дины и Арины Авериных завершить карьеру в спорте.

«Дина и Арина прошли очень длинный и успешный спортивный путь. И, конечно, ресурс и физический, и психологический не вечен. Их решение закончить спортивную карьеру совершенно закономерно, тут вопросов быть не может», — сказала Стубайло.

Также гимнастка отметила, что на замену звездным Авериным растет талантливое поколение юных спортсменок.

«Молодых и талантливых гимнасток у нас очень много. Я порой ловлю себя на мысли: «А есть ли предел развитию, усложнению художественной гимнастики?» Глядя на программы молодых гимнасток, понимаю, что этот процесс бесконечен», — сказала чемпионка мира.

Аверины официально объявили об уходе из спорта в феврале 2024 года.

Дина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, а также 18 раз выиграла золото чемпионата мира.

Арина сумела стать пятикратной чемпионкой мира.

Ранее чемпионка мира рассказала, как Аверины «взяли шефство» над ней.