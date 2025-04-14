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Чемпионка мира: Аверины взяли надо мной шефство

Гимнастка Стубайло: у нас сразу возникла взаимная симпатия с Авериными
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Личный архив Анжелики Стубайло

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло поделилась в интервью «Газете.Ru» воспоминаниями о совместном проживании с Диной и Ариной Авериными после переезда в Москву и начала тренировок в Центре Олимпийской подготовки под руководством Ирины Винер.

«О Дине и Арине только очень теплые и веселые воспоминания. Я приехала в Центр Олимпийской подготовки в 11 лет. У нас с девочками сразу возникла взаимная симпатия, они были старше на три года и взяли шефство надо мной.

Я очень им благодарна. Я научилась у них многому — как на гимнастическом ковре, так и в жизни. Мы весело проводили время вне тренировок: катались на санках, ходили в торговый центр, придумывали смешные игры и бесконечно снимали забавные видео», — рассказала гимнастка.

Стубайло дважды завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях, а также один раз победила на Европейских играх в составе сборной России.

Ранее чемпионка мира призвала российских гимнасток выступать под нейтральным флагом.

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